Insigne, l'agente sul rinnovo col Napoli: "Dal 2 gennaio cambia tutto, non si può aspettare in eterno"

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, per parlare della questione rinnovo con il Napoli e del futuro del suo assistito. Ecco alcuni estratti:

E ora, che succede?

«Non si può dire, nel calcio tutto può cambiare in dieci minuti».

Sacrosanto. De Laurentiis, però, ha detto di aver fatto la propria mossa e che ora la palla passa a Insigne.

«Lui dice quello che ritiene più opportuno, ma bisognerebbe chiedere qual è stata l'offerta e per quale motivo il giocatore ha rifiutato».

Quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Fino al 2023, insomma.

«Preferisco evitare cifre e dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta».

Contatti azzerati?

«No, ci sentiamo abbastanza spesso. E d'accordo, l'ultima telefonata non è stata delle migliori, però è giusto che ognuno abbia la propria idea e faccia la propria parte. Non possiamo puntarci le pistole alle tempie».

E intanto, tra un paio di settimane Insigne sarà un parametro zero.

«Il regolamento dice così, ma non è mica l'unico. Certo, il suo caso fa rumore perché è un top player, un campione d'Europa, e forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì».

Sta dicendo che è finita?

«La storia tra il Napoli e Insigne non finirà mai anche se andrà a giocare altrove. Anzi, è da raccontare: c'è troppa vita, troppo amore. Ma nel rispetto del giocatore e di tutti non si può aspettare in eterno, non si può aspettare giugno. E se poi malauguratamente dovesse prendere un raffreddore? Perché rischiare?».

A proposito: si dice che abbia avuto contatti con la Lazio, l'Inter, il Tottenham, il Milan e la Juve.

«Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà».

Partiamo da un presupposto: Insigne vuole restare al Napoli?

«Credo che bastino il suo attaccamento alla maglia, i sacrifici, il modo di giocare, la gioia per le vittorie e la rabbia per le sconfitte: ha sempre risposto senza rispondere. Superfluo aggiungere altro».

Senta, Pisacane, siamo sinceri: il Napoli e il suo capitano sono lontani?

«In questo momento, per i tempi, sono abbastanza lontani. Ma tutto può cambiare. Eventualmente, ce ne faremo una ragione».

E ora la palla a chi passa?

«Al presidente. Non è mai stata in mano nostra».