DA ROMA - Il Napoli ha rifiutato un'offerta di 25 milioni per Insigne dalla Lazio

Il Napoli avrebbe rifiutato un'offerta della Lazio da 25 milioni di euro per Lorenzo Insigne nell'ultima finestra di mercato. A rivelare l'indiscrezione è Radio Radio.

"Il Napoli aveva ricevuto un'offerta di 25 milioni di euro dalla Lazio per Insigne, ma De Laurentiis non ha risposto. Vedremo ora che strada prenderanno le società con questi calciatori in scadenza che devono rinnovare come Insigne, Kessiè, Pellegrini", spiega Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, nel corso della puntata pomeridiana di mercoledì 1° settembre della trasmissione "Radio Radio lo sport".