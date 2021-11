Italia flop, pioggia di critiche su Insigne: "E' una pistola scarica. Corre a vuoto"

Sembrano lontani i tempi dell'Italia che trionfava agli Europei. La mancata qualificazione diretta ai mondiali e gli spareggi di marzo stanno gettando nello sconforto i tifosi degli azzurri dopo la cocente delusione di Russia 2018.

“L’Italia è arrivata al traguardo finale cotta e forse con un po’ di presunzione figlia del successo estivo", spiega Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi poi su Insigne, finito sul banco degli imputati, anche se in maniera ingiusta, visto che le sue prestazioni non sembrano peggiori di quelle di altri suoi compagni. “Il problema è che Insigne non è quello di un mese fa. Corre a vuoto, è una pistola scarica. Succede nell’arco di una stagione. In panchina c’erano attaccanti che, evidentemente, all’allenatore non davano le necessarie garanzie: Scamacca gioca poco nel Sassuolo, Raspadori idem, Belotti non è al massimo. Quindi Mancini ha scelto per la soluzione senza centravanti classico. Ma adesso non tiriamo la croce addosso al commissario tecnico. Se ha portato l’Italia a giocare bene, come all’Europeo, sono convinto che troverà la soluzione giusta per guidarci al Mondiale”, conclude l'ex ct azzurro e del Milan.

Critiche al capitano azzurro anche da Riccardo Signori che su Il Giornale ha affermato: “La miglior fantasia sta nelle scarpe di Bonucci: ecco spiegate le difficoltà. Il falso nove è una bella invenzione quando l’interprete ha consistenza tecnica e fisica: qui invece c’è un topolino che non riesce nemmeno a sgusciare tra le gambe. Insigne è bello da vedere, ma noioso in quel tiro a giro che sembra il rituale di un piede senza forze“.