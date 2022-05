Insigne: "Sempre a disposizione della Nazionale. Maradona ce l'ho tatuato sulla pelle"

Undici mesi dopo il successo nella finalissima degli Europei, l'Italia torna a Wembley per la sfida tra i Campioni d?Europa in carica e i vincitori della Coppa America, l'Argentina.

Del match ne hanno parlato in conferenza stampa il ct Roberto Mancini, Leonardo Bonucci e Lorenzo Insigne. L'attaccante napoletano ha annunciato la sua intenzione di non lasciare la nazionale, nonostante il suo imminente trasferimento in Canada.

?Io sono sempre a disposizione, ho grande attaccamento per questa maglia e anche se vado dall?altra parte del mondo darò comunque la mia disponibilità. Questo stadio ci evoca grandi ricordi e anche domani vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola".

La sfida con l?Argentina per un napoletano doc come Insigne non può che rievocare il ricordo di Diego Armando Maradona: ?Maradona ce l'ho tatuato sulla pelle. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre".