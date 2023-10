Insigne litiga con i tifosi in tribuna: le immagini sono virali - VIDEO

Non c'è pace per Lorenzo Insigne a Toronto. L'ex capitano del Napoli, nel corso dell'ultima partita, ha litigato con i tifosi in tribuna. Il suo Toronto è sempre più nei bassifondi della classifica della Major League Soccer e anche questa notte ha subito una sconfitta in casa per 3-2 da Cincinnati. I tifosi sono furiosi e spesso bersagliano con crtiche feroci i calciatori, soprattutto Insigne e Bernardeschi che non hanno dato il contributo desiderato da quando sono arrivati.

Stanotte Insigne era in tribuna - per problemi fisici - per assistere al match con Cincinnati. La sua presenza, in un box assieme a moglie e figli, non è passata inosservata e un tifoso lo ha insultato. Insigne ha reagito ricambiando gli insulti. A riportare la calma è stata la moglie che lo ha fatto allontanare. Le immagini del litigio sono state condivise anche sui social e sono diventate subito virali.