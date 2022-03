Insigne lascia il ritiro della Nazionale: il capitano del Napoli non andrà in Turchia

Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. Il capitano del Napoli non prenderà parte alla trasferta in Turchia, dove l'Italia giocherà in amichevole martedì prossimo.

Oltre all'attaccante azzurro hanno lasciato Coverciano anche Jorginho, Immobile, Verratti, Berardi e Gianluca Mancini. Resta invece a disposizione del ct Mancini Matteo Politano.

Questo l'elenco completo dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Konya:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).