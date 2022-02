Napoli, nuova tegola per Spalletti: problemi per Insigne, non ci sarà col Cagliari

Ancora una notizia non positiva per Luciano Spalletti in vista dell'importante trasferta di campionato contro il Cagliari. Il tecnico del Napoli perde per la sfida in terra sarda anche Lorenzo Insigne. Il capitano, in seguito ad un affaticamento alla coscia destra accusato nell’ultimo allenamento, non partirà con i compagni.

Fabian Ruiz, invece, ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra a scopo precauzionale.

Per quanto riguarda gli infortunati, Lobotka ha svolto lavoro in palestra, terapie per Anguissa. Politano ha svolto personalizzato in campo, Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo.