Napoli, arriva finalmente una doppia buona notizia: Insigne e Fabian negativi al Covid

Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato che vedrà il Napoli subito impegnato a Torino contro la Juventus il prossimo 6 gennaio.

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz sono, infatti, risultati negativi al Covid-19. E' quanto reso noto dal club partenopeo sui propri canali ufficiali.

Il capitano era risultato positivo al tampone alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia, mentre la positività dello spagnolo era stata comunicata lo scorso 26 dicembre.

Una notizia importante, dunque, per il gruppo azzurro, che dovrà già fare i conti con le assenze di Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen nelle prossime settimane, tutti impegnati in Coppa d'Africa. La ripresa degli allenamenti per gli uomini di Spalletti è fissata per giovedì 30 dicembre a Castel Volturno.