Insigne: "Del rinnovo ne ha parlato il mio procuratore con il presidente. Non è una questione facile"

Lorenzo Insigne, insieme al ct dell'Italia Roberto Mancini e al Presidente della Figc Gabriele Gravina, di un incontro dal titolo "I campioni siamo noi" al Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

Il capitano del Napoli, in collegamento telematico, oltre a parlare di Nazionale, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro in azzurro: "Ho un contratto fino al 2022 con il Napoli, anche se è in scadenza. Come ho detto in questi giorni, voglio rimanere concentrato solo sul campo, al di là delle altre situazioni. C'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile", le parole di Insigne riportate da Tuttomercatoweb.