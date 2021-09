Insigne: "Rinnovo? Io sono sereno. Il presidente e il mio agente si sono incontrati, ne parleranno loro"

"Stiamo bene. Abbiamo preparato bene la partita di domani. Bisogna rimanere con i piedi per terra e restare concentrati. La strada è molto lunga, sia in Italia che in Europa. Noi vogliamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Ma dobbiamo preparare partita dopo partita, rimanendo sereni. Spalletti sta cercando di tirare fuori tutto il nostro potenziale. Con lui parliamo tanto. Domani lo Spartak sarà qui per fare una grande partita e riscattare la sconfitta all'esordio". Così Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca.

Il capitano azzurro ha risposto anche ad alcune domande sul rinnovo: "Battere il record di gol di Mertens quest'anno o l'anno prossimo? Facevi prima a chiedermi del rinnovo! Io sono sereno, penso solo a fare bene, io sono il capitano e devo dare l'esempio. Anche se ho solo un anno di contratto, cerco di pensare solo al campo. Di altre questioni ne parlano il presidente ed il mio agente. Si sono incontrati, hanno chiacchierato. Non penso ai gol, penso alla squadra".

Insigne è tornato anche sull'amara conclusione della scorsa stagione per il Napoli: "Pensando all'anno scorso mi brucia ancora non essere in Champions. L'anno scorso sicuramente qualcosa ci è mancato in termini di cattiveria ed il mister sta lavorando molto su questo. Ci sono dei giovani che ancora non sono consapevoli di tutta la loro forza. Il mister, io, Koulibaly e Mertens stiamo cercando di lavorare su questo. Ci divertiamo, veniamo all'allenamento volentieri. Osimhen? Conosciamo bene le sue potenzialità, lui vuole sempre dare il massimo. Noi dobbiamo aiutarlo, è un ragazzo molto giovane, non dobbiamo mettergli pressione con paragoni pesanti. Deve restare sereno. Lui può migliorare ancora molto".