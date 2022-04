Napoli, problemi per Osimhen in allenamento: le condizioni dell'attaccante

Il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti presso il centro tecnico di Castel Volturno. Dalla seduta del mercoledì arrivano una buona ed una cattiva notizia.

Alex Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo e dovrebbe, dunque, tornare a disposizione di Spalletti per la sfida contro la Fiorentina. Problemi, invece, per Victor Osimhen: l'attaccante ha lasciato anzitempo la seduta per un risentimento alla coscia sinistra.

Per quanto riguarda la situazione degli infortunati, Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo.