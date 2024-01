Nuova tegola per il Napoli: lesione muscolare per Meret

Tegola per il Napoli che dovrà far fronte all'infortunio di Alex Meret. Il portiere azzurro si è infatti sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Intanto il gruppo di Walter Mazzarri è tornato in campo per il primo allenamento del 2024.

Per quanto riguarda i portieri Gollini ha svolto seduta completa col gruppo. Il resto della squadra è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, successivamente i campioni d'Italia hanno svolto lavoro aerobico e una partitina a campo ridotto.