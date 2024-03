Brutte notizie per il Barcellona: due fenomeni infortunati

Brutte notizie per il Barcellona in vista della sfida di martedì 12 marzo contro il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Frenkie de Jong e Pedri, infatti, sono stati costretti a lasciare in anticipo il terreno di gioco del San Mames, durante la sfida contro l'Athletic Bilbao.

Il centrocampista olandese ha dovuto lasciare il campo in barella al 25' per una distorsione alla caviglia destra, mentre lo spagnolo è stato sostituito in lacrime poco prima dell'intervallo per un problema alla coscia destra.