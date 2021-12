Napoli, gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno su Insigne, Fabian, Anguissa e Manolas

Dopo la gara contro l'Atalanta, il Napoli ha ripreso quest'oggi gli allenamenti presso l'SSC Napoli Konami Training Center in preparazione del decisivo match di Europa League contro il Leicester, in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona.

Il club partenopeo - attraverso il proprio sito ufficiale - ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione degli infortunati: Fabian Ruiz ha svolto quest'oggi terapie e personalizzato in palestra. Terapie per capitan Insigne. Manolas ha invece svolto lavoro personalizzato in palestra e parte in gruppo. Personalizzato in campo per Anguissa, terapie per Koulibaly.

Stanislav Lobotka, invece, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il centrocampista sarà rivalutato nei prossimi giorni, già ha iniziato il percorso riabilitativo.