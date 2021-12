Napoli, le ultime da Castel Volturno: Zielinski in parte in gruppo, Manolas in permesso in Grecia

Nuovi aggiornamenti da Castel Volturno sulla situazione degli infortunati in casa azzurra. Nella seduta di martedì il capitano Lorenzo Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Per Fabian Ruiz lavoro in palestra.

Koulibaly ha svolto, invece, terapie e personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo.

Per quanto riguarda Piotr Zielinski, il centrocampista polacco si è sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali presso la clinica Pineta Grande e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Zanoli, guarito dal Covid, ha svolto l’intera seduta in gruppo.

Assente Kostas Manolas in permesso in Grecia per motivi personali.