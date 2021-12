Napoli, il punto sugli infortunati: nuovi esami per Lozano

Hirving Lozano si è sottoposto in mattinata a nuovi esami, accompagnato dal Responsabile Sanitario Raffaele Canonico, presso la Clinica Pineta Grande. Esami clinici e diagnostici con il Dott. Alfredo Bucciero che hanno dato esito negativo. L'attaccante messicano - rende noto il Napoli sul proprio sito ufficiale - sarà monitorato nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Fabian Ruiz e Koulibaly hanno fatto terapie e personalizzato in palestra. Per Insigne, Lobotka, Osimhen e Anguissa, invece, terapie e personalizzato in campo.