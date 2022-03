Napoli, frattura per Meret: problemi anche per Juan Jesus, personalizzato per Insigne

Nuova tegola per il Napoli dopo che negli ultimi 10 giorni l'infermeria azzurra stava cominciando a svuotarsi. Alex Meret ha riportato, infatti, una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Questo l'esito degli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande.

Il portiere - come rende noto il club partenopeo - inizierà da domani il percorso riabilitativo. Problemi, seppur di minore entità, anche per Juan Jesus ed Insigne: il difensore brasiliano ha effettuato terapie per un risentimento alla coscia. Lavoro personalizzato in campo in via preventiva, invece, per il capitano.

Recuperato, invece, Tuanzebe, che ha svolto lavoro l’intera seduta in gruppo, mentre Malcuit ha svolto lavoro in palestra.