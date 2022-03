Napoli, ripresi gli allenamenti a Castel Volturno dopo due giorni di riposo: il punto sugli infortunati

Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti presso il training center di Castel Volturno in preparazione dell'attesissimo big match in programma domenica sera allo stadio Maradona contro il Milan.

Per quanto riguarda gli infortunati, Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, mentre Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie, invece, per Malcuit.

Per quanto riguarda Osimhen e Fabian Ruiz, che hanno accusato qualche problema nelle settimane precedenti, i due hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo.