Napoli, buone notizie su Politano e Di Lorenzo: il punto sugli infortunati in casa azzurra

Buone notizie per Luciano Spalletti da Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. L'esterno d'attacco, infatti, ha svolto l'allenamento del martedì con il gruppo e potrebbe tornare a disposizione del tecnico per la sfida di Europa League contro il Barcellona.

Il terzino, uscito nel corso del primo tempo del match con il Cagliari per un trauma alla testa dopo uno scontro di gioco con un avversario, ha effettuato esami clinici e diagnostici, con il dott. Alfredo Bucciero presso la clinica Pinetagrande, che hanno dato esito negativo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Lobotka e Tuanzebe hanno svolto lavoro in palestra. Lavoro personalizzato in campo, invece, per Insigne e Lozano.

Anguissa ha svolto terapie e personalizzato in palestra, mentre Malcuit, uscito per problemi fisici contro il Cagliari, ha effettuato terapie e nella giornata di domani si sottoporrà a esami diagnostici, secondo quanto reso noto dal Napoli.