Napoli, il dott. Canonico fa il punto sugli infortunati: le condizioni di Insigne, Fabian, Koulibaly, Anguissa e Osimhen

Il responsabile dello staff medico del Napoli, il dott. Raffaele Canonico, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione sugli infortunati in casa azzurra.

KOULIBALY – “Sta bene, ma ci vogliono cinque settimane per rientrare. Per un infortunio simile ci possono essere tempi più lunghi o brevi. Impensabile vederlo contro il Milan, probabilmente recupererà per la partita contro la Juventus, ha già iniziato la riabilitazione”.

FABIAN RUIZ E INSIGNE – “Sono solo affaticati, non infortunati, ma penso che sia da escludere vederli in campo domani. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore, il calendario è fitto e non c’è tempo per recuperare.

ANGUISSA - "Sta svolgendo lavoro personalizzato, forse tornerà per la gara contro l’Empoli. Non andiamo a tentativi, ma valutiamo le risposte fisiche per capirne il rientro, oltre alle risposte cliniche”.

OSIMHEN – “Il post-operazione procede bene, si sta allenando da casa su bike e tappeto. Dalla prossima settimana tornerà in campo e faremo delle nuove radiografie per monitorare la calcificazione delle fratture”.

Il report dell'ultimo allenamento

Nell'allenamento del venerdì, alla vigilia del match contro l'Atalanta, Fabian Ruiz ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Insigne terapie e parte del lavoro in gruppo. Personalizzato in palestra per Manolas, personalizzato in campo per Anguissa. Koulibaly ha svolto terapie.