Napoli, le ultime da Castel Volturno: personalizzato in via preventiva per Osimhen e Ounas

Victor Osimhen e Adam Ounas hanno svolto, in via preventiva, lavoro personalizzato in campo. Queste le ultime notizie provenienti dal training center di Castel Volturno per quanto riguarda la seduta di allenamento del mercoledì, a tre giorni da Napoli-Udinese, in programma sabato pomeriggio allo stadio Maradona.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Kevin Malcuit ha svolto ancora lavoro in palestra. Terapie, invece, per Alex Meret e Andrea Petagna. L'attaccante si è sottoposto nella giornata di martedì ad accertamenti strumentali dai quali è emersa una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Il centravanti, al pari del portiere, salterà la sfida contro i bianconeri e resterà ai box per alcune settimane, con il rientro in campo da stabilire solamente dopo la sosta per le nazionali.