Independent, ufficializzata la calciatrice Testa: "Ho voluto fortemente le Pantere"

Si avvicina l'esordio con la nuova stagione. Per l'Independent c'è ancora un po' di tempo prima del debutto ufficiale nel campionato di Serie C. Collocata nel Girone C, la squadra campana ospiterà il Chieti nella prima giornata del torneo in programma il prossimo 10 ottobre. Le Pantere affronteranno una delle compagini più gettonate della competizione, il match andrà in scena al Complesso Sportivo Kennedy.

Novità nelle ultime ore per l'Independent che, conosciuto il calendario e il tragitto da percorrere, si è regalato un nuovo rinforzo. Si tratta della calciatrice Annamaria Testa: "Cresciuta nella scuola calcio del Napoli femminile per poi passare alla primavera del Napoli, successivamente, ha giocato nella Domina dove partecipa al campionato di Serie B. Dopo un periodo di riflessione ricomincia col Villaricca dove trascorre due anni nel campionato di Eccellenza".

Non sono mancate le prime dichiarazioni e le impressioni dopo la firma: “Ho voluto fortemente far parte di questa squadra a mio parere molto competitiva che andrà ad affrontare un campionato difficile ma sono sicura che col massimo impegno ci prenderemo le nostre soddisfazioni. Ho trovato un ambiente molto stimolante dove ogni singola ragazza ha delle buone doti calcistiche e possiamo imparare l'una dall'altra. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e rimettermi in gioco":