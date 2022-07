Il presidente della Figc Gravina incontra il sindaco Manfredi: Napoli sede di una grossa iniziativa in inverno?

Il numero uno della Federcalcio ha proposto la città partenopea quale sede di un’iniziativa che veda il coinvolgimento di tutte le forze sociali per costruire una piattaforma aperta in cui lo sport, il calcio in particolare, funga da propulsore per il rilancio del territorio