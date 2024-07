Napoli, quattro giocatori rispondono alle domande dei tifosi a Dimaro: “Non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno”

Matteo Politano, Amir Rrahmani, Pasquale Mazzocchi e Cyril Ngonge sono stati i protagonisti dell’incontro che si è tenuto in serata in piazza a Dimaro con i tifosi. I quattro giocatori del Napoli hanno risposto a tante domande e curiosità dei supporters presenti in Val di Sole.

Tanti gli argomenti trattati, dalla difficile stagione appena conclusa, all’arrivo di Conte. Nel finale la domanda su chi sarà la favorita per lo scudetto, con la chiosa finale del napoletano Mazzocchi: “Non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno”.