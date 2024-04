La sua auto prende fuoco mentre era a bordo: momenti di paura per l'ex calciatore del Napoli

Brutta disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per l'ex difensore del Napoli Elseid Hysaj. L'auto del calciatore della Lazio, che era a bordo della vettura insieme ad altre persone, ha preso improvvisamente fuoco in strada. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi ma è salito alla ribalta solamente nelle ultime ore, con lo stesso terzino albanese che ha pubblicato una storia Instagram per tranquillizzare tutti sulle sue condizioni.

"Ciao a tutti, questa mattina alcuni organi di informazione hanno riportato una notizia riguardante un fatto accaduto qualche giorno fa. Voglio precisare che sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me. Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito accorto della situazione e ho accostato, per fortuna senza alcun danno a persone o altri veicoli. Non si è trattato di un incidente stradale, chiarisco che è tutto ok e sono concentrato sulla partita di stasera. Grazie a tutti per i vostri messaggi", scrive Hysaj sui social.