Cosa serve al Napoli per centrare l'ottavo posto: tutte le combinazioni necessarie

Con il pareggio per 2-2 a Firenze, il Napoli rinvia ogni discorso per l’ottavo posto, ancora raggiungibile dagli azzurri.

Alla squadra partenopea, però, servirà una serie di combinazioni di risultati favorevoli. Oltre alla vittoria all’ultima giornata da centrare contro il Lecce, infatti, per sperare di centrare l'ottava piazza sarà necessaria una doppia sconfitta della Fiorentina nel match di Cagliari e nel recupero in casa dell’Atalanta e una mancato doppio successo del Torino contro Milan (in casa) e Atalanta (in trasferta).

Arrivare ottavo per il Napoli vorrebbe dire qualificarsi alla prossima Conference League ed evitare di partire dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia dopo ben 15 anni.