Il Givova Capri Anacapri conferma Auricchio nel ruolo di ds: "Ringrazio la società per aver puntato su di me"

Una conferma nei quadri dirigenziali del Givova Capri Anacapri. Il club isolano, promosso in Eccellenza dopo un gran campionato disputato, ha rinnovato la presenza di Vincenzo Auricchio nel ruolo di direttore sportivo per l'annata in agenda: "L'Uc Givova Capri Anacapri comunica di aver affidato a Vincenzo Auricchio la nomina di direttore sportivo per la stagione 2022/2023".

Il Direttore Sportivo, soddisfatto per la conferma, ha espresso alcune considerazioni: "Ringrazio la Società che ha deciso di puntare ancora una volta su di me, in particolare il direttore generale Roberto Zora. Sono orgoglioso di iniziare questo nuovo progetto che dovrà far si che l'isola trovi stabilità in una categoria complessa come l'Eccellenza".