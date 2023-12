Protagonista con il Napoli dalla Serie C alla A, l'ex portiere azzurro torna in panchina

Nuova avventura in panchina per Gennaro Iezzo. L’ex portiere del Napoli, che ha difeso i pali della porta azzurra per ben sei stagioni, rendendosi protagonista della straordinaria cavalcata del club dalla Serie C alla Serie A, è il nuovo allenatore del Chieti. Il classe ’73 di Castellammare di Stabia è stato annunciato come responsabile della prima squadra del sodalizio abruzzese, impegnato nel Girone F di Serie D. Nella sua lunga carriera da calciatore, Iezzo ha vestito anche le maglie di Nocerina, Verona, Catania e Cagliari, oltre alla strepitosa esperienza in azzurro. Da allenatore invece ha mosso i primi passi Sant’Antonio Abate, per poi entrare a far parte dello staff della Juve Stabia come collaboratore tecnico (2014/15). Nel 2015 è stato alla guida dell’Avellino nel Campionato Primavera, prima dell’ultima parentesi in Bulgaria con il Botev Vratsa.

Il Chieti ha inoltre comunicato di aver affidato “l’incarico di allenatore in seconda al signor Pasquale D’Aniello. Campano classe ’76 ha iniziato ad allenare la Juniores nazionale dell’Avellino nel 2009. Poi le esperienze con Scafatese (Eccellenza campana), Nissa (Serie D), Puteolana (Juniores nazionale), Nocerina (Juniores nazionale). In tre occasioni allenatore della Rappresentativa del Girone H. Nella seconda metà della stagione 2021/22 è stato allenatore in seconda di mister Iezzo in Bulgaria centrando l’obiettivo della salvezza da subentrati. Da menzionare gli incarichi di osservatore delle nazionali Under 18 e Under 19 per LND dalla stagione 2018/19 a quella 2021/22”.

Reduce dal successo contro il Matese nell’ultimo turno del girone d’andata, il Chieti si ritrova in piena zona playoff e a meno quattro punti dalla vetta, occupata dal Campobasso.