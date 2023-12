Iezzo si presenta a Chieti e parla di Quagliarella: “Fa il tifo per me, ma ha deciso di chiudere la carriera”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e tra i protagonisti della cavalcata del club azzurro dalla Serie C alla A, è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Chieti nelle scorse ore. Il neo tecnico neroverde, nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche della possibilità di rivedere Fabio Quagliarella: “È un amico, l’ho sentito dopo la firma e fa il tifo per me. Ha deciso di chiudere la carriera e non gli chiedo follie. Se tutto dovesse andare bene come ci auguriamo, mi ha promesso che sarà all’Angelini, lo stadio dove per lui tutto è iniziato, per essere al nostro fianco”.