Ibrahimovic firma con De Laurentiis ma non per giocare nel Napoli

Zlatan Ibrahimovic stava per diventare in giocatore del Napoli poco prima dell'avvicendamento Ancelotti-Gattuso. A raccontarlo è stato lo stesso svedere nella sua ultima biografia. Dopo diversi anni ecco che arriva la sospirata firma con De Laurentiis, ma stavolta non per il calcio.

Il campione sarà infatti nel cast della seconda stagione della serie tv su Carlo Verdone ("Vita da Carlo 2"), prodotta proprio dal presidente del Napoli. Sarà distribuita dalla piattaforma Paramount+ l'anno prossimo e prodotta appunto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Oltre ad Ibrahimovic faranno parte del cast altri grandi nomi: Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Sangiovanni.

brahimovic sempre nel 2023 reciterà per il cinema in "Asterix e Obelix: Il Regno di Mezzo", in cui interpreta il legionario romano Caius Antivirus, recitando al fianco di divi del calibro di Marion Cotillard (Cleopatra) e Vincent Cassel (Giulio Cesare).