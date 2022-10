Ultima partita per l'ex Napoli Gonzalo Higuain: le sue lacrime fanno il giro del mondo - VIDEO

Questa notte Gonzalo Higuain ha detto addio al calcio giocato. A 34 anni l’ex attaccante del Napoli ha chiuso la sua carriera da calciatore e lo ha fatto con l’Inter Miami in MLS.

Dopo il match l'asso argentino ha dichiarato: "Spero di essere ricordato dalla gente come una brava persona. Questa per me è la cosa più importante. Puoi vincere o perdere, ma nella vita questo conta. Sono contento di aver ricevuto tanti messaggi. Di solito, quando uno si ritira, il telefono non squilla più".

Higuain è uscito dal campo in lacrime, consolato da compagni di squadra e avversari. Le immagini hanno subito fatto il giro del mondo e sono state postate anche dal canale ufficiale Instagram della MLS: