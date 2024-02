Napoli, De Laurentiis rivela: "Hamsik è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per la squadra che ama"

"Non sono riuscito a parlare con Hamsik oggi, l’ho fatto domenica. Marek è molto intrigato dall’idea di tornare a lavorare per la squadra che ama. Lui è veramente un campione del Napoli, mi ha dato moltissime soddisfazioni rinunciando al Milan e alla Juventus, è stato una bandiera azzurra”. Così Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'eventualità di un ritorno di Marek Hamsik al Napoli nello staff del nuovo allenatore azzurro Francesco Calzona.

Proprio sul tecnico calabrese e sull'addio a Mazzarri, il numero uno del club partenopeo ha aggiunto: "Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L'ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi bisogna, però, riuscire a dare sempre qualcosa in più. Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che con Spalletti e conosce l'80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta. Cerchiamo di aiutare il nuovo mister senza contrasti, perché sarà complicatissimo preparare in 24 ore una partita difficile contro una squadra importante come il Barcellona. Che ha grossi giocatori ed è sempre il Barcellona. Calzona verrà qui in hotel con tutti i suoi collaboratori alle 8 e mezza, parleremo a lungo, poi andremo a Castel Volturno, lo presenterò anche se non ha bisogno di presentazioni a tutti i ragazzi, anche se ci sono dei ragazzi nuovi che non conosce e si sono aggregati sia a gennaio che quest’estate. Sarà un completo immergersi in una nuova realtà, poi dovremo scappare allo stadio dopo l’allenamento per questa fatidica conferenza dell’Uefa. Uno dovrebbe avere anche il tempo un momentino di concentrarsi sulle cose serie della vita calcistica, cioè in questo momento preparare bene la partita col Barcellona".