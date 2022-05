Hamsik vince il primo campionato della sua carriera: il video sommerso dai tifosi

Grande gioia per Marek Hamsik campione con il suo Trabzonspor:ù. Festa per l’ex Napoli con i tifosi come si vede dal video che lo travolgono d'affetto.

Il club ha vinto il settimo campionato di Super Lig turca della sua storia, il primo in assoluto per Hamsik da quando calca i campi di calcio. Il campione slovacco ex Napoli vince dunque a 34 anni il suo primo scudetto della carriera.

Felici i tifosi azzurri per il loro ex beniamino.