Vacanza di lusso per Haaland a Capri in yacht|FOTO

Erling Haaland, attaccante del Manchester City di Guardiola, è in vacanza a Capri in barca. Il 24enne calciatore (tra i più forti al mondo) della nazionale norvegese, è arrivato al porto turistico, dopo essere sbarcato da uno yacht, in compagnia di amici, come l'ex Salernitana Botheim e l’imprenditore Samir Kamani.

Haaland ha fatto tappa ai Faraglioni in barca, poi nella penisola sorrentina al ristorante Michelin “Quattro Passi”, a Massa Lubrense.

JLo a Sorrento

Anche Jennifer Lopez è tornata nel golfo di Napoli per passare qualche giorno di vacanza. Sono tanti i video che circolano sui social e mostrano l'amata popstar in visita alle bellezze della nostra costiera.

In particolare è stata avvistata a Sorrento dove - in corso Italia - si è concessa qualche ora di shopping.