Calciomercato Napoli: si riapre la pista Greenwood, ma il reparto avanzato va sfoltito

Si riapre per il Napoli la pista che porta a Mason Greenwood. L'esterno d'attacco inglese è in uscita dal Manchester United e sembrava ormai destinato ad accasarsi in Francia all'Olympique Marsiglia. Nelle ultime ore, però, la trattativa sembrerebbe aver subito una frenata.

Qualora l'affare con l'OM non dovesse andare in porto, il club azzurro sarebbe uno di quelli maggiormente interessati a rilevare il classe 2001. La squadra partenopea, però, ha grande abbondanza nel reparto avanzato, in particolare nel ruolo di Greenwood, occupato al momento da Politano, Ngonge e Lindstrom.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere il primo a partire, magari in direzione Marsiglia, nel caso in cui la pista che porta all'inglese sfumasse definitivamente. A guidare l'Olympique, infatti, c'è Roberto De Zerbi, da sempre grande estimatore dell'ex Eintracht Francoforte.

Al danese sono interessate anche il Lione e alcune squadre inglesi e tedesche. Non mancano interessamenti anche per Matteo Politano, con la Roma e le solite squadre arabe che pensano all'esterno d'attacco del Napoli.