Calciomercato, il Napoli può spendere a Madrid e Manchester: un difensore e un attaccante nel mirino

In attesa dell’ufficializzazione dell’ingaggio del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, il Napoli è già a lavoro per le numerose operazioni di mercato che serviranno per ristrutturare in maniera consistente la rosa dopo una stagione a dir poco deludente.

Nelle ultime ore dall’estero, e precisamente da Inghilterra e Spagna, sono giunte nuove voci sull’interessamento del club azzurro nei confronti di due talenti giovani, ma già esperti, di proprietà rispettivamente di Manchester United e Real Madrid.

Secondo The Athletic i partenopei avrebbero messo nel mirino Mason Greenwood, 22enne attaccante inglese dei ‘red devils’ attualmente in prestito al Getafe in Spagna.

L’altro nome arriva proprio dalla penisola iberica ed è quello del difensore centrale, anche lui 22enne, Rafa Marin, attualmente all’Alaves ma il cui cartellino fa capo al Real Madrid. Secondo quanto riferisce Relevo, rappresentanti del Napoli avrebbero seguito con attenzione dal vivo le prestazioni del giocatore.