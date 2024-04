Il Napoli e il tabù 'clean sheet': azzurri mai così male da 26 anni a questa parte

La capacità del Napoli di subire sistematicamente gol in ogni partita è diventato ormai un problema endemico di questa stagione. Sono, infatti, solamente 6 i 'clean sheet' collezionati dagli azzurri sin qui in 32 giornate di campionato.

Quattro dei match in cui la squadra partenopea è riuscita a mantenere la propria porta inviolata durante la gestione Garcia (Sassuolo, Bologna, Lecce, Salernitana), due con Mazzarri (Monza e Lazio) e 0 fino a questo momento con Calzona.

Per trovare una statistica peggiore bisogna risalire a ben 26 anni fa, quando il Napoli, nel corso del campionato 1997/98 terminato con la retrocessione in Serie B con soli 14 punti in classifica, racimolò solamente quattro 'clean sheet' in 32 giornate (con Lazio, Vicenza, Bologna e Milan).