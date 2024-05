Il gol del secolo di Maradona in Argentina-Inghilterra riprodotto con Sensible Soccer | VIDEO

Il gol del secolo realizzato da Diego Armando Maradona in Argentina-Inghilterra ai Mondiali del Messico nel 1986 riprodotto con Sensible Soccer, lo storico e popolarissimo videogioco anni '90 che ancora oggi resta un 'must' per tantissimi appassionati.

E' quanto pubblicato sui social dalla pagina Instagram "Stanza videoludica". Un vero e proprio regalo per gli amanti del mondo del calcio e dei videogames.