Il gol contro il Napoli vale a Candreva un premio dalla Lega: l'annuncio

Il gol del momentaneo 0-1 messo a segno dal centrocampista della Salernitana Antonio Candreva allo stadio Maradona nel match dello scorso 13 gennaio contro il Napoli, è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A, aggiudicandosi il primo premio "Goal of the month by crypto.com" del 2024.

La splendida conclusione dalla lunga distanza ha permesso al calciatore granata di superare nelle votazioni la rete di Nicolas Viola del Cagliari.