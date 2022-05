Il Givova Capri Anacapri chiama i tifosi a raccolta: "Il vostro supporto sarà importante". Il Solofra comunica il sold-out

Un San Costanzo gremito per la partita decisiva. Si attende un fortino pieno di tifosi per la finalissima dei playoff di Promozione tra Givova Capri Anacapri e Solofra. Entrambi i club, attraverso le pagine social, hanno invitato i sostenitori a riempire le gradinate dell'impiano isolano. La formazione di Andrea Staiano, che avrà l'occasione di giocare davanti al pubblico amico, cercherà di sfruttare la spinta degli spalti:

"Sabato contro il Solofra giocheremo una storica gara per centrare un altrettanto storico traguardo: la promozione in Eccellenza. Oltre ad essere una finale è anche l'ultima gara dell'anno e ci sentiamo in dovere di ringraziare il pubblico per la vicinanza, l'affetto e la passione che hanno trasmesso durante tutta la stagione. È sicuramente questo il migliore stimolo per continuare a perseguire questa strada con ancora maggiore convinzione nonostante i grandi sacrifici che essa comporta. A voi tifosi, però, chiediamo un altro sacrificio, un altro importante impegno. Sabato il vostro supporto sarà ancora più importante, l'incitamento ai calciatori in ogni fase della gara potrà fare la differenza e dovrà essere un valore aggiunto come lo è stato nella gara contro il Rione Terra. Rappresentiamo, agli occhi di chi ci guarda, la nostra meravigliosa isola, la cui ospitalità è proverbiale. É doveroso da parte nostra rappresentarla in questo modo anche attorno ad un rettangolo di gioco".

Il Solofra, con una nota ufficiale, ha comunicato il sold-out per il settore dedicato alla tifoseria irpina: "Sold-out settore ospiti, esauriti i 130 posti messi a disposizione dalla società di casa. Abbiamo appena ritirato i biglietti del traghetto. Grazie a chi ci seguirà sull’isola. Ci scusiamo con chi, a causa delle numerose richieste, non potrà essere dei nostri ma anche per voi ci saranno presto novità".