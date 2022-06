Il Givova Capri Anacapri saluta Staiano: "Resteremo eternamente grati al mister"

L'incredibile e storico traguardo raggiunto attraverso i playoff. Il Givova Capri Anacapri, protagonista nel Girone D di Promozione, ha vinto gli spareggi di fine campionato e si è assicurato un posto nella prossima competizione dell'Eccellenza. La brigata isolana approda nella massima categoria dilettantistica della Campania e sarà attesa da un cammino totalmente diverso rispetto all'ultimo intrapreso. La novità non riguarderà solo il torneo, bensì anche i componenti della truppa che verrà. Il club si sta muovendo per farsi trovare pronto all'appuntamento stagionale: il primo passo, tuttavia, sarà relativo al nuovo allenatore. Questa mattina, con un annuncio ufficiale, la società ha comunicato la separazione da uno dei protagonisti del percorso terminato qualche settimana fa: mister Andrea Staiano.

Il sodalizio, infatti, ha notificato la fine del rapporto professionale: "L'Uc Givova Capri Anacapri comunica di aver interrotto il rapporto con il Responsabile Tecnico della prima squadra Andrea Staiano. A Mister Staiano, protagonista in panchina delle promozioni dalla seconda categoria fino all'Eccellenza, la Società rivolge un grande ringraziamento per i risultati raggiunti e gli augura le migliori fortune. La società resterà eternamente grata con Mister Staiano per il lavoro svolto, il legame resterà sempre forte e la porta sempre aperta per il futuro".