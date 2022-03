Givova Capri Anacapri - Ridotta la maxi-squalifica a capitan Parlato

Lieta notizia per il Givova Capri Anacapri e per il capitano Stefano Parlato. All'iniziale sentenza di una maxi-squalifica fino al prossimo luglio, a causa dell'episodio sospetto dello scorso 22 gennaio nella sfida annullata contro il San Vito Positano, è seguita una nuova decisione sulle sorti future del giocatore. Come annunciato dalla stessa società, al leader della rosa di Staiano è stato ridotto il provvedimento ed il ritorno in campo è previsto per il prossimo 15 aprile: "Ridotta la squalifica al Capitano Stefano Parlato che dal giorno 15 del prossimo mese di Aprile, potrà tornare ad indossare la sua fascia". La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dunque, ha accolto il ricorso presentato dal club isolano. Parlato potrà rientrare sul rettangolo verde per la gara ufficiale contro la Viribus, prevista per il weekend del 23/24 aprile. Il Givova Capri Anacapri, in seconda posizione e in lotta per la zona playoff del Girone D di Promozione, attende decisioni sulla disputa del match di recupero contro il San Vito Positano.