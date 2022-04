Givova Capri Anacapri-San Vito Positano sarà un match fantasma: i giallorossi non si presenteranno al San Costanzo

Un nuovo colpo di scena si abbatte sul match interrotto e sospeso tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano. Dopo le decisioni dell'arbitro lo scorso 22 gennaio, le maxi squalifiche, il risultato non omologato e i vari ricorsi, si aggiunge un nuovo capitolo al lungo romanzo. Il club giallorosso, con una nota ufficiale, ha annunciato di non presentarsi allo Stadio San Costanzo per la regolare disputa della partita di recupero. Dunque, sul suolo isolano andrà in scena una sfida fantasma:

"L'ASD San Vito Positano ha deciso di rinunciare alla trasferta che si sarebbe dovuta disputare il giorno 6 aprile con l'UC Givova Capri Anacapri per una serie di motivazioni. La società ritiene di aver già disputato e vinto sul campo la partita del 22 gennaio. È stata un'ingiustizia sportiva ed economica che ha scosso la squadra e che creerà sicuramente un precedente".

Il Givova Capri Anacapri, dal canto suo, ha dichiarato di essere presente al San Costanzo per sostenere il riconoscimento di rito o per giocare la gara nel caso di ripensamento dell'ultimo minuto degli avversari.