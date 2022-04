Il Givova Capri Anacapri attende, il San Vito Positano non c'è: si va verso il 3-0 a tavolino

Attesa dei 45' prima del triplice fischio del direttore di gara. Si chiude il match fantasma del San Costanzo tra il Givova Capri Anacapri e San Vito Positano. Come raccontato questa mattina, il club giallorosso ha annunciato la mancata presenza sul territorio isolano per la sfida di recupero valida per il quindicesimo turno del Girone D di Promozione. Una decisione netta da parte del sodalizio costiero che ha definito ingiusta la ripetizione del confronto. I ragazzi di mister Staiano si sono regolarmente presentati per sostenere il riconoscimento di rito e per svolgere l'incontro in caso di ripensamento dell'ultimo minuto. Ciò non è avvenuto e, di conseguenza, si aspetterà la decisione del Giudice Sportivo in merito. Si va verso la vittoria per 3-0 a tavolino per Principe e compagni. Il Givova Capri Anacapri si proietta al prossimo appuntamento stagionale, in trasferta sul campo dell'Atletico Pagani nel prossimo weekend: si giocherà al Comunale di Siano alle ore 16.00 di domenica 10 aprile.