Givova Capri Anacapri-San Vito Positano non si gioca: arriva la decisione del Giudice Sportivo

Gara interrotta, rinviata e sospesa per i numerosi ricorsi. Poi, la decisione inaspettata e la mancata disputa regolare. Givova Capri Anacapri-San Vito Positano è stata, senza ombra di dubbio, la partita più discussa del Girone D di Promozione. L'ultimo capitolo della lunga saga è collimato con l'assenza dei giallorossi sul prato del San Costanzo per lo svolgimento della sfida. Il Giudice Sportivo si è espresso in merito e ha sanzionato pesantemente la formazione salernitana. Oltre alla vittoria a tavolino per 3-0 in favore dei ragazzi di Staiano, agli ospiti è stata inflitta una dura ammenda e un punto di penalizzazione in classifica:

"Il GST, letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non si disputava a causa dell'assenza ingiustificata da parte della societa? S. Vito Positano 1956; PQM, visto il combinato disposto dell'art. 53 – 2 comma NOIF e dell'art. 10 CGS, commi 1 e 4, delibera di infliggere alla societa? S. Vito Positano 1956 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della societa? UC Givova Capri Anacapri, infligge ancora alla predetta societa? l'ammenda di euro 600,00, quale prima rinuncia, nonche? la penalizzazione di un punto in classifica; ordina che la societa? S. Vito Positano 1956 versi la somma di euro 300,00 a favore della societa? UC Givova Capri Anacapri, a titolo di mancato incasso".