Il Givova Capri Anacapri scende in campo, il Rione Terra sbarca al San Costanzo: le modalità dei playoff di Promozione

Torna in campo il Givova Capri Anacapri, il Rione Terra che prova a confermarsi. La semifinale playoff di Promozione mette davanti le ultime due napoletane rimaste nella mini-competizione. Gli isolani, dopo aver chiuso al secondo posto nel Girone D con un margine importante sulla terza della classe, scendono sul rettangolo verde per la prima volta negli spareggi. Al San Costanzo ci sarà il gruppo di Gennaro Monaco, reduce dalle vittorie contro Oratorio Don Guanella Scampia, Quartograd e Cellole.

Gli abbinamenti

Givova Capri Anacapri-Rione Terra sabato 21 maggio, alle ore 16.30

Solofra Calcio-Centro Storico Salerno sabato 21 maggio, alle ore 16.30

Le modalità

In caso di parità al termine di ognuna delle due gare, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari ma non dei calci di rigore. Alla chiusura dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, qualora ci sia ancora parità di punteggio, sara? considerata vincente la societa? in migliore posizione di classifica a conclusione della stagione regolare. Le due società vincenti disputeranno una gara unica in casa della societa? in migliore posizione di graduatoria. In questo caso, ci sarà la lotteria dei rigori dopo i supplementari. Il club vincente acquisira? il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2022/2023.