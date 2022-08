Givova Capri Anacapri, Principe saluta: ecco dove giocherà. Patron Florio: "C'è fiudica, saremo degni della categoria"

Nuova stagione alle porte, per il Givova Capri Anacapri sarà un'annata da ricordare. Il team isolano affronterà il torneo di Eccellenza, conquistato in seguito alla straordinaria cavalcata in Promozione e negli spareggi di fine campionato. Il prossimo lunedì, 8 agosto, al campo San Costanzo partirà la preparazione in vista della competizione ufficiale prevista per il weekend del 3/4 settembre. Tuttavia, qualche giorno prima ci sarà l'esordio in Coppa.

Il presidente Antonino Florio ha fatto il punto sulla situazione ai microfoni del club: "Siamo molti fiduciosi. Crediamo nel nostro progetto tecnico che si è basato sulla scelta di un allenatore preparato come Sena e sulla conferma del gruppo storico che lo scorso anno ha ottenuto questa storica promozione. Confermare in blocco questo gruppo, oltre che una nostra precisa volontà, era anche un atto dovuto. La partenza di Principe non ci coglie di sorpresa, la Società si è messa subito al lavoro per trovare una soluzione tecnica all'altezza della situazione e sono certo che sapremo trovarla. Ai tifosi dico di avere fiducia, tutti insieme, remando nella stessa direzione, riusciremo a cogliere un ottimo risultato. Saremo sicuramente degni della categoria nella quale giocheremo".

Il centravanti Matteo Principe, infatti, ha salutato la brigata isolana: è stato ufficializzato il suo passaggio al Pavia, squadra impegnata in Eccellenza in Lombardia.