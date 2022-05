Givova Capri Anacapri, patron Florio: "Chiedo ai nostri tifosi di starci vicino. Ricorderemo il grande amico Lembo"

Semifinale del playoff di Promozione, al San Costanzo si giocherà Givova Capri Anacapri-Rione Terra. Per gli isolani sarà il primo impegno negli spareggi, mentre i flegrei hanno intenzione di confermarsi dopo lo straordinario avvio. Il presidente del team di casa, Antonino Florio, è intervenuto sui canali ufficiali chiedendo il supporto al suo pubblico:

"Domani chiedo a tutti gli sportivi capresi di venire al San Costanzo per sostenere la nostra squadra. Giochiamo una gara storica, la semifinale degli spareggi per andare in Eccellenza. Affrontiamo una squadra forte e preparata. In campo i ragazzi avranno bisogno anche della spinta del dodicesimo uomo. Chiedo ai nostri tifosi di starci vicino e sostenerci fino e oltre il novantesimo per raggiungere un traguardo storico. Naturalmente ricorderemo il nostro grande amico Guido Lembo con un minuto di raccoglimento e prima dell'inizio della gara diffondendo uno dei suoi brani più famosi. Forza Uc Givova Capri Anacapri".