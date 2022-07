Givova Capri Anacapri, in panchina va mister Sena: "Sono felice per questo mio ritorno"

Si concretizza l'avvicendamento tecnico sulla panchina del Givova Capri Anacapri. Dopo la promozione in Eccellenza, conquistata attraverso la finale playoff di categoria contro il Solofra, il club isolano ha salutato l'artefice Andrea Staiano e ha deciso di affidare la panchina a Pasquale Gianluca Sena. Non si tratta di un volto nuovo nell'ambiente, bensì di un ritorno alle origini:

"L'Uc Givova Capri Anacapri è lieta di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Pasquale Gianluca Sena, classe 1977. Per il calcio isolano, Mister Sena, non è un volto nuovo in quanto da calciatore con l'Anacapri ha sfiorato la promozione in Eccellenza fermandosi in finale playoff con il Sanità. Proprio con l'Anacapri ha cominciato la sua carriera da allenatore a soli 33 anni. Da calciatore era una punta che poteva usare entrambe i piedi e durante la sua storia calcistica ha toccato piazze importanti come Viterbo, Agrigento e Ragusa.

Lo scorso anno ha guidato alla salvezza, nella categoria Promozione, la Virtus Afragola che al suo arrivo in panchina sostava nelle ultime posizioni di classifica. Ha allenato a Mugnano del Cardinale, Cimitile, Madrigal Casalnuovo, Sant'Anastasia, Lusciano e in Eccellenza Molisana con il Fornelli. Proprio a Fornelli, Mister Sena fu protagonista di una salvezza straordinaria considerato che a dicembre, al suo arrivo, la squadra aveva in classifica 0 punti".

Queste le dichiarazioni di Sena da nuovo tecnico del Givova Capri Anacapri: "Sono estremamente felice per questo mio ritorno sull'isola azzurra. Non vedo l'ora di cominciare. Conosco bene la squadra e posso dire che abbiamo a disposizione un' ottima base di partenza. Dovremo volare bassi, restare umili e uniti per conquistare la salvezza. L'Eccellenza campana, come risaputo, è una categoria molto complicata: dimostreremo di essere all'altezza. Il lavoro è l'unico mezzo per ottenere i risultati".