Il Givova Capri Anacapri si prepara alla finalissima col Solofra: c'è l'ufficialità per data e orario

L'ultimo atto per raggiungere il campionato di Eccellenza. Dopo una stagione da protagonisti nel Girone D di Promozione, il Givova Capri Anacapri di mister Andrea Staiano ha attirato l'attenzione anche negli spareggi per agguantare il salto di categoria. Archiviato il secondo posto nella regular season, gli isolani hanno superato a pieni voti l'esame Rione Terra. Contro i flegrei, le marcature di Giliberti e Principe (autore di una doppietta, ndr) in rimonta hanno consentito ai padroni di casa del San Costanzo di accedere al turno successivo. Infatti, andrà in scena l'epilogo con il Solofra, squadra fresca di vittoria contro il Centro Storico Salerno per 3-1. Questo pomeriggio, il Comitato Regionale ha stabilito la data della finalissima: si giocherà sabato 28 maggio alle ore 16.30. E il Givova Capri Anacapri, attraverso i social, chiama a raccolta il pubblico per completare l'opera alla grande.